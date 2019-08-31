طنجة.. إتلاف الأطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك

قامت المصالح الإقليمية للمراقبة التابعة لعمالة طنجة أصيلة بحجز وإتلاف العديد من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وتضم هذه المصالح الإقليمية كلا من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمندوبية الإقليمية للسياحة، والوقاية المدنية، ومصلحة الشؤون الاقتصادية بالعمالة، قسم حفظ الصحة والمراقبة بجماعة طنجة.

وأفاد بلاغ لولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بأن هذه العملية، التي تندرج في إطار تنمية القطاع السياحي المحلي، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات بعدد من الفنادق والمطاعم بالمدينة.

وأوضح البلاغ أن عمليات المراقبة هاته، التي انطلقت منذ بداية الموسم الصيفي 2019، تروم الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المطاعم والحفاظ على صحة المواطنين.

وسجل المصدر ذاته أن هذه اللجنة ستواصل عملها للحد من المخالفات المرتكبة من قبل الفنادق والمطاعم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.