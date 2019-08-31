“بريمرليغ”.. ليفربول يستعيد الصدارة بالفوز على بيرنلي

واصل ليفربول سلسلة انتصاراته بالدوري الإنجليزي الممتاز، وأضاف اليوم السبت، مضيفه بيرنلي إلى قائمة ضحاياه، بالفوز عليه بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من “البريمرليغ”.
وأنهى الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدفين نظيفين، افتتحهما كريس وود بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 33، ثم ضاعف السينغالي ساديو ماني من تقدم “الريدز” في الدقيقة 37.
وظهر البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 80 من عمر الجولة الثانية، واختتم ثلاثية ليفربول، الذي نجح في تحقيق فوزه الرابع على التوالي، محققا بذلك العلامة الكاملة.
ومكن هذا الانتصار ليفربول، من استعادة صدارته للترتيب برصيد 12 نقطة، بعدما كان قد فقدها لصالح السيتي الفائز برباعية نظيفة على ضيفه برايتون.
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