شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بالحزام الأمني: تنظيم القاعدة في اليمن يعمل تحت مظلة الشرعية والان مع التفاصيل

قال إسماعيل طماح، مسئول التوجيه المعنوي والعلاقات العامة للحزام الأمني، إن تلك التنظيمات اليوم تمتلك غطاء شرعي واضح بالعمل تحت مضلة الشرعية اليمنية ورايتها وكان ذالك التوافق عبر حليفهم حزب الإصلاح المتطرف باليمن، وبدعم من دولة قطر الإخوانية ماليا وإعلاميًا.

وأكد طماح، أن تلك التفجيرات هي دليل للتحالف العربي وللعالم اجمع أن القوات الجنوبية صادقة القول في محاربة الإرهاب، وتؤكد القوات الجنوبية ، أن حربهم حاليا قد تكون مختلفة تماما وواسعة النطاق، مع تلك التنظيمات الإرهابية.

وأضاف مسئول التوجيه المعنوي والعلاقات العامة للحزام الأمني، أن ما شهدته الفترة الأخيرة محافظات عدن ولحج من تفجيرات انتحارية وهجمات عده كانت قد استهدفت دوريات ونقاط أمنيه تتبع قوات الحزام الأمني، ومنها محاولة اغتيال قائد الحزام في العاصمة عدن.

ودعا طماح، المجتمع الدولي للوقوف الجاد مع القوات الجنوبية في اليمن ممثله بقوات الحزام الأمني والنخب الشبوانية والحضرمية والسقطرية، وتعزيز قدراتها لتمكن من إنهاء تلك التنظيمات الإرهابية الخطيرة والمعروفة في شبه الجزيرة العربية.