شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي جنوبي يكشف دور الإمارات الريادي في مكافحة الارهاب والان مع التفاصيل

قال القيادي الجنوبي «محمد عمر بامجبور»، إن دولة الامارات تمتلك دور ريادي في مكافحة الارهاب عالميا وخاصه في منطقه الشرق الأوسط. وأضاف في تصريحات خاصة أن دولة الإمارات أثبتت قدرتها على محاربة إمبراطورية داعش والقاعدة، ولاننسى دورهاالرائد في محاربة ومكافحة الارهاب. وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة دايماً سباقة في محاربة الارهاب عسكريا وماليا ودعم كل القوى التي تقف في محاربة الارهاب، كما أنها تسعى في طريق الخير ودعم الشعوب في محاربة الارهاب بحنكة قيادتها الحكيمة ، التي لاتتردد في الوقوف مع الجانب الانساني ومصلحه الشعوب في المنطقه والعالم.

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