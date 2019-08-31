شكرا لقرائتكم خبر عن فشل هجوم حوثي واسع على مناطق بحجر الضالع والان مع التفاصيل

نجحت المقاومة الجنوبية، اليوم السبت، في صد هجوم هو الثاني للمليشيات الحوثية في حجر بمحافظة الضالع

ووفق المصادر، تركز الهجوم الحوثي على امتداد خط النار في جبهة حجر شمال غرب الضالع تحديداً "الريبي - باجة - الشريفة - حبيل الضبة".

وتخوض وحدات من المقاومة الجنوبية والحزام الأمني معارك عنيفة لصد زحف المليشيات على منطقة حجر.