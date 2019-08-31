شكرا لقرائتكم خبر عن فشل هجوم حوثي واسع على مناطق بحجر الضالع والان مع التفاصيل
نجحت المقاومة الجنوبية، اليوم السبت، في صد هجوم هو الثاني للمليشيات الحوثية في حجر بمحافظة الضالع
ووفق المصادر، تركز الهجوم الحوثي على امتداد خط النار في جبهة حجر شمال غرب الضالع تحديداً "الريبي - باجة - الشريفة - حبيل الضبة".
وتخوض وحدات من المقاومة الجنوبية والحزام الأمني معارك عنيفة لصد زحف المليشيات على منطقة حجر.
كانت هذه تفاصيل خبر فشل هجوم حوثي واسع على مناطق بحجر الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.