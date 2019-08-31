شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية: تغلغل الإصلاح بالحكومة استلزم التدخل لدحر الإرهابيين والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، تحت عنوان "الإمارات تحارب الإرهاب في اليمن" إنه لم يكن هناك شك في وجود جهات وتنظيمات إرهابية خلف تصعيد الأحداث والقتال في جنوب اليمن.

وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم السبت وإن هذه الجهات تستهدف قوات التحالف العربي، وإنها تغلغلت في الحكومة الشرعية بشكل واضح من خلال عناصر حزب الإصلاح من جماعة الإخوان الإرهابية، الأمر الذي استلزم التدخل وبقوة لدحر الإرهابيين وإفشال مخططاتهم، وهذا ما فعلته دولة الإمارات بالرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي.

وأضافت أن هذا هو ما أكده بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي حول الضربات الجوية المركزة والمحددة التي وجهتها القوات الإماراتية ضمن قوات التحالف، والتي استهدفت الميليشيات الإرهابية التي نشطت في عدن بشكل يكشف عن المخطط الشيطاني الإرهابي في جنوب اليمن.

لافتة إلى أن دولة الإمارات أكدت استخدامها حق الدفاع عن النفس لحماية أمن قوات التحالف العربي، وقد راعت القوات الإماراتية في هجماتها قواعد القتال المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي لحقوق الإنسان.