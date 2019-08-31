شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تكشف جهود التحالف بصد شرور الإرهاب والموت وتنظيماتهما عن مدن اليمن والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، إن تنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين وضعا بصماتهما الواضحة على تفجيرات انتحارية ضد دوريات أمنية، أمس، في عدن العاصمة اليمنية المؤقتة التي تشهد منذ فترة انتشار عناصر تخريبية وتنظيمات إرهابية متطرفة لضرب الاستقرار والهدوء، وإشعال الفتنة بين الأطراف اليمنية.

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم السبت أن تقارير أمنية حديثة تكشف عن فتح قنوات تنسيق بين هذه التنظيمات الشيطانية ونظيرتها الميليشيات الحوثية، من أجل خلط الأوراق وتعميق حالة الانقلاب على الشرعية، واستمرار حالة الانفلات الأمني التي تخدم الحوثي المدعوم إيرانياً، في الوقت الذي تعمل فيه أبواق إعلامية على تشويه التضحيات التي تبذلها قوى التحالف لدعم الشرعية، وصد شرور الإرهاب والموت وتنظيماتهما عن مدن اليمن.

وأكدت أن المشهد الحالي في اليمن، يوضح تماماً أن التنظيمات الإرهابية بدأت تزيد من وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين، وهو ما لا يمكن السكوت عليه، كما أن التحالف معني بالرد على هذه التهديدات الموجهة لقواته، والمحافظة على أرواح المدنيين اليمنيين ودمائهم التي تسفك، استناداً إلى القوانين الدولية التي تكافح هذه الآفة أينما وجدت.

وذكرت الصحيفة أن الوجود الميليشياوي الإرهابي، مدرج بلا شك ضمن أهداف وأولويات قوى التحالف التي تنظر بشكل أساسي في تصديها للحوثي لكونه يعمل بالوكالة لفرض أجندات إيرانية في المنطقة، ويستعين بأدواته من التنظيمات الإرهابية والعناصر الإخوانية، بعد أن تم دحره وحصره في جحور متناثرة يتم القضاء عليها أولاً بأول.