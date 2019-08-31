الارشيف / اخبار العالم

التحالف يقصف أهدافا ومواقع للمليشيا في حيدان ورازح بصعدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف أهدافا ومواقع للمليشيا في حيدان ورازح بصعدة والان مع التفاصيل

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، آب 31، 2019، غارات جوية على مواقع وأهداف لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية هاجمت مواقع للمليشيا في منطقة آل علي بمديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية .

Advertisements

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وفي مديرية حيدان، قصف الطيران الحربي أهدافا عسكرية للمليشيا في منطقة آل الجعون.

وترافق القصف، بحسب المصادر مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يقصف أهدافا ومواقع للمليشيا في حيدان ورازح بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا