شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف أهدافا ومواقع للمليشيا في حيدان ورازح بصعدة والان مع التفاصيل
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، آب 31، 2019، غارات جوية على مواقع وأهداف لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية هاجمت مواقع للمليشيا في منطقة آل علي بمديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.
وفي مديرية حيدان، قصف الطيران الحربي أهدافا عسكرية للمليشيا في منطقة آل الجعون.
وترافق القصف، بحسب المصادر مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.
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