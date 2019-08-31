أردوغان: لا ننوي التخلي عن العضوية في حلف شمال الأطلسي

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السبت 31 أغسطس 2019
أردوغان
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
كشف الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، اليوم السبت، عن رغبة أنقرة في البقاء عضوا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ونقلت صحيفة الصباح التركية عن أردوغان قوله: "نحن لا ننوي التخلي عن العضوية في حلف شمال الأطلسي ولا عن حلفائنا".
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد صرح في وقت سابق أن شراء بلاده أنظمة صواريخ "إس - 400" من روسيا، لا يعني أن أنقرة تريد الابتعاد عن حلف الناتو بل ستبقى شريكا مخلصا له رغم خذلان أعضائه لها.
وأضاف: "على الرغم من الصعوبات الحالية فإننا نرى الولايات المتحدة كشريك استراتيجي لكن وجود منظمة “غولن” هو تناقض خطير في علاقاتنا الثنائية".
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم أمس الجمعة أن تركيا وروسيا تجريان مفاوضات بشأن توريد مقاتلات "سو-57"، وأن بلاده ستبحث عن حل آخر إذا لم تغير واشنطن موقفها حول توريد مقاتلات إف-35.
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