الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر فادحة في حرض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واصل الجيش اليمني مسنودا بمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية تقدمه الميداني على جبهة حرض بمحافظة حجة على الحدود اليمنية السعودية.

وأكد مصدر عسكري أن معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية تجري لليوم الثالث على التوالي، على تخوم مدينة حرض شمال محافظة حجة، أسفرت عن تحرير نحو 15 كلم، بينها قرى بني هلال والراكب والعسيلة وقرى أخرى.

وأكد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، أن الميليشيات الإرهابية تكبدت خسائر كبيرة، وسقط عدد من القتلى والجرحى بين صفوفها، مؤكدا أن المعارك مستمرة، ولفت إلى أنه تم أسر عدد من عناصر الميليشيات، وأشار إلى أنه لم يعد يفصل قوات الجيش الوطني عن مدينة حرض سوى كلم واحد عن الخط الاسفلتي الرابط بين ميدي والمدينة.

ولقي قائد محور صعدة العميد الركن أمين حميد الحميري المعين من الميليشيات الانقلابية مصرعه، خلال مواجهات مع الجيش الوطني بمحافظة صعدة، واعترفت ميليشيات الحوثي بمصرع الحميري خلال مواجهات مع الجيش الوطني.

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إلى ذلك أحرزت قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، تقدما في مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمال البلاد، وبحسب موقع الجيش، تمكنت القوات من إحكام السيطرة الشاملة على جميع الطرق المؤدية إلى وادي آل بوجبارة وقطع جميع خطوط إمدادات الميليشيات المتمردة إلى المنطقة.

وبالتزامن مع المواجهات العنيفة التي لا تزال مستمرة، تشن قوات الجيش الوطني قصفا مدفعيا مكثفا على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي المتمردة في أطراف وادي آل بوجبارة في ذات المناطق، ولقي أحد أبرز القيادات العسكرية البارزة في ميليشيات الحوثي، مصرعه في معارك على الحدود السعودية.

وقالت مصادر إن القيادي الحوثي البارز اللواء أمين الحميري قائد محور صعدة لقي مصرعه في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي الجمعة خلال المعارك في منطقة حدودية، وأكد مصدر ميداني، أن اللواء الحميري كان من أبرز القيادات

العسكرية المنضوية في صفوف ميليشيات الحوثي وأن الحميري هو من يشرف على الخطط العسكرية في مناطق صعدة والمناطق الحدودية.

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