بريطانيا تنتفض ضد قرار تعليق البرلمان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعرب منظمو احتجاجات جماهيرية أمس عن توقعهم مشاركة مئات الآلاف من المواطنين في احتجاجات بجميع أنحاء بريطانيا ضد تعليق رئيس الوزراء بوريس جونسون عمل البرلمان البريطاني.

وتأتي هذه الاحتجاجات بدعوة من مبادرة «أوروبا أخرى ممكنة» المعارضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يشارك في هذه الاحتجاجات زعيم المعارضة وحزب العمال المعارض جيريمي كورن ومنظمة «مومنتم» ونشطاء بيئيون من حملة «يوث سترايك فور كلايمت».

واجتاحت الاحتجاجات برمنجهام وبرايتون وبريستول وكامبريدج وليفربول ومانشستر ونيوكاسل ونورويتش وأكسفورد ويورك وغيرها من المدن، فضلا عن ابردين وجلاسجو في اسكتلندا.