السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - عدن أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح عن تقديره للدعم الذي تقدمه السعودية واهتمامها المستمر، بما من شأنه استكمال معركة التحرير وطرد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وأكد الفريق محسن خلال اتصال هاتفي بقائد محور كتاف بمحافظة صعدة اللواء رداد الهاشمي على قدرة اليمنيين وعزيمتهم على دحر وهزيمة الإرهابيين الحوثيين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وثمن نائب الرئيس اليمني تضحيات الجيش الوطني لبلاده، وثباته في وجه ميليشيات الانقلاب الحوثية، وأطلع قائد محور كتاف نائب الرئيس على المستجدات الميدانية وأحوال الجبهات والمقاتلين فيها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صالح يثمن دعم المملكة في معركة التحرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.