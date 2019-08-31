الرئيس الافغاني يعلن صد هجوم طالبان على قندوز

أكد الرئيس الافغاني ​أشرف غني​ صد هجوم شنته ​حركة طالبان​ السبت من عدة اتجاهات على قندوز، المدينة الاستراتيجية الواقعة في شمال ​أفغانستان​ والتي تعرضت لهجمات متكررة منذ 2015.

وتزامن الهجوم مع سعي ​الولايات المتحدة​ وحركة طالبان في الدوحة إلى التوصل لاتفاق يؤدي إلى انسحاب آلاف العسكريين الأميركيين من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية عدة.

وذكر مسؤولون ان الهجوم بدأ قرابة الساعة الواحدة ليل الجمعة، حين تقدّم مقاتلون من طالبان باتجاه المدينة المجاورة للحدود مع ​طاجيكستان​ انطلاقاً من اتجاهات عدة. واعلنت طالبان إنها سيطرت على عدة مبانٍ مهمة، فيما شنت القوات الجوية الأفغانية خمس غارات على الأقل.

وأكد مسؤولون في ​قوات الأمن​ الأفغانية أن لديهم ما يكفي من العناصر على الأرض لصدّ الاعتداء.