غوتيريس يقوم بزيارة "تضامن" مع الكونغو الديموقراطية

وصل الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، إلى غوما في "زيارة تضامن" لشرق جمهورية ​الكونغو​ الديموقراطية المنطقة التي تشهد أعمال عنف ترتكبها مجموعات مسلحة وانتشار وباء ​إيبولا​.

وأكد غوتيريس عند وصوله إلى مدينة غوما إنه يريد دعم "​القوات المسلحة​ ل​جمهورية الكونغو​ الديموقراطية في تصديها للإرهاب" الذي يمثل "تهديدا ليس للكونغو الدميوقراطية وحدها بل لكل ​إفريقيا​".

وقد استقبلته ممثلته الخاصة في الكونغو الديموقراطية ​ليلى زروقي​، وممثلون عن السلطات الكونغولية. ولم تكن هناك مصافحات في خطوة وقائية بسبب انتشار وباء إيبولا في المنطقة.

وسيمضي غوتيريس ثلاثة أيام في زيارته التي تشمل مدن غوما وبيني وكينشاسا في أكبر بلد في إفريقيا جنوب الصحراء تنتشر فيه احدى أكبر بعثات ​الأمم المتحدة​ في ​العالم​ يبلغ قوامها 16 ألف رجل وموازنتها السنوية أكثر من مليار ​دولار​.

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