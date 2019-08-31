محمد الصفدي: جلاء حقيقة تغييب الامام الصدر حق وتحقيق للعدالة

أشار الوزير والنائب السابق ​محمد الصفدي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "31آب 1978 محطة قاتمة في تاريخ لبنان، وللتاريخ نقول أنه أريد من تغييب ​الامام موسى الصدر​ ظلمة لهذا الوطن، ونؤكد أننا الى جانب رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ بأنها قضية كل لبنان وجلاء الحقيقة حولها حق وتحقيق للعدالة".

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