الحواط: سأكافح لتأمين ما أمكن من فرص عمل للشباب اللبناني

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​زياد الحواط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "في الزمن الأسود الذي نعيشه سنبقى متمسكين بالأمل وبقدرة ​الشباب اللبناني​ على مقاومة اليأس".

وتعليق على الإعتصام الذي نفذه عدد من الشبان اللبنانيين أمام ​السفارة الكندية​ للمطالبة بفتح باب الهجرة أمامهم، أكد أننا "لن نُحبط، وسأعمل من موقعي النيابي الوطني ومن موقعي الجبيلي الشخصي على زيادة مساحة بقعة الضوء، وسأكافح لتأمين ما أمكن من فرص عمل للشباب اللبناني".