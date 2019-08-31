باسيل: ويبقى الإمام الصدر إمام الثورة على الظلم وإمام الوحدة الوطنية

كتب رئيس التيار الوطني الوزير ​جبران باسيل​ على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "ويبقى الإمام الصدر، إمام الثورة على الظلم وإمام الوحدة الوطنية في ايمانه ب​لبنان​ الكبير".

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