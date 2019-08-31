قرداحي: توجه الرئيس عون هو تحييد الطبقتين المتوسطة والفقيرة من الضرائب

اعلن المستشار الاقتصادي للتيار الوطني الحر، ​شربل قرداحي​، "ان توجه رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ في الاجتماع الاقتصادي الذي سيعقد في ​قصر بعبدا​ الاثنين، هو تحييد الطبقتين المتوسطة والفقيرة من ​الضرائب​"، موضحا "ان الاجراءات الضريبية التي ستقرر، ستطال ميسوري الاحوال فقط ".

وشدّد قرداحي في حديث تلفزيوني على "ان طبيعة ااتدابير الضريبية تحدد الطبقات التي ستطالها الاجراءات، ومعظم المواد الاستهلاكية لن تطالها الضرائب"، كاشفا "ان الرئيس عون يرى ان هناك امتيازات تكونت عبر الزمن لكثير من المجموعات، والتي عليها التراجع عن امتيازاتها لكي يتحقق الاصلاح، ولكن لا مس بالحقوق لأحد ولا عودة عنها، بل هناك توجه لايقاف الامتيازات فقط".

وختم بالتأكيد ان "الورقة الاقتصادية التي ستصدر، ستعالج ​الوضع الاقتصادي​ بشكل يستعاد فيه النمو على المدى المتوسط، اضافة الى الخطوات الكبيرة التي ستتخذ لاستراداد ​المال​ العام".