النشرة: طائرة استطلاع اسرائيلية تخرق الاجواء اللبنانية فوق مزارع شبعا

افاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ ان ​طائرة استطلاع اسرائيلية​ تحلق في هذه الاثناء فوق ​مزارع شبعا​ وتخرق احيانا حرمة الاجوء اللبنانية، وتنفذ طلعات استكشافية بشكل دائري وعلى علو متوسط.

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