مصرع شخص وجرح 6 في هجوم بالسلاح الأبيض في ليون الفرنسية

لقى شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب ستة آخرون في اعتداء، اليوم السبت، بالسلاح الأبيض في مترو بالقرب من ليون، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الفرنسية عن مقاطعة رون.

ووقع الحادث قبيل الساعة الخامسة مساء (غرينتش + 2)، في محطة مترو أنفاق في بلدة فيلوربان، وفقا للمصادر ذاتها.

وتم توقيف المتهم بتنفيذ الهجوم ووضعه رهن الحراسة النظرية، فيما يجري البحث عن شخص ثان.

كما تم تعبئة العديد من قوات الشرطة والإغاثة في عين المكان لتقديم المساعدة للضحايا، بينما تم تطويق الحي بالكامل.

ولم يعرف لحد الآن الدفع وراء تنفيذ هذا الاعتداء .