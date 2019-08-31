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في بادرة رائعة، أقدم مجموعة من شباب وشابات مدينة أزيلال صباح اليوم السبت، بتنظيف الأحياء والشوارع الرئيسيّة للمدينة تطوعا.
وانطلقت هذه المبادرة على الساعة السادسة صباحا، حيث طلب المتطوعون من عمال النظافة أن يرتاحوا هذا اليوم مع الإحتفاظ بأجرهم اليومي، بينما هم أخذوا لوازم النظافة وقاموا بتنظيف مدينة أزيلال.
وقد لقيت هذه المبادرة استحسانا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والساكنة بالخصوص، إذ عبروا عن إعجابهم وشكرهم لهؤلاء الشباب، الذي قدم نموذجا للتطوع.
هذا وانتهت المبادرة التي شهدت حضورا نسويا كبيرا، بتوزيع الحلويات على المتطوعين، في يوم النظافة في أزيلال، وكذلك بتقديم كلمة شكر لكل عمال وعاملات النظافة على عملهم بالمدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة رائعة.. شباب طلبوا من عمال النظافة أن يرتاحوا وأخذوا لوازم النظافة وقاموا بتنظيف المدينة -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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