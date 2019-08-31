عثر صباح اليوم السبت، على جثة رجل في الستينيات من عمره جثة هامدة في طور التحلل، وذلك بضواحي مدينة السمارة.
وأفادت مصادر محلية من مدينة السمارة، أنه تم العثور على جثة متحللة ضواحي السمارة من طرف عناصر الدرك الملكي، وذلك بالقرب من زاوية سيدي أحمد موسى تابعة لجماعة الترابية سيدي أحمد العروسي.
ورجح المصدر ذاته، أن يكون سبب الوفاة راجع إلى شدة العطش والحرارة المرتفعة خلال الأيام الماضية، حيث تم فتح تحقيق من طرف عناصر الدرك، وذلك تحت إشراف النيابة العامة .
هذا وقد تم إيداع جثة الهالك من طرف عناصر الوقاية المدنية مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بالسمارة، قصد إخضاعها لتشريح الطبي لمعرفة أسباب وضروف الوفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر العطش يتسبب في مصرع ستيني ..والدرك يعثر على جثته بصحراء السمارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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