الدوري الإسباني.. برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام مضيفه أوساسونا

سقط فريق برشلونة اليوم السبت، في فخ التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة، أمام مضيفه أوساسونا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.
وتقدم أوساسونا في الشوط الأول بهدف دون رد، أحرزه اللاعب روبيرتو توريس بعد 7 دقائق على بداية المباراة، التي احتضنها ملعب “أل سادار”.
ونجح “البلاوغرانا” في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 51 من توقيع هدف التعادل بواسطة الشاب انسو فاتي، ثم سجل زميله أرثور، هدف التقدم للبارصا في الدقيقة 64، قبل أن يعود نجم المباراة توريس، ويعدل الكفة لأوساسونا من علامة الجزاء مع حلول الدقيقة 81.
ويعد هذا التعادل، الأول للفريق الكطلوني مقابل هزيمة في الجولة الأولى أمام أتليتيك بيلباو، وفوز على ريال بيتيس الأسبوع الماضي، بينما يعتبر الثاني لأوساسونا، بعد تعادله مع ضيفه إيبار في الجولة الماضية، مقابل فوز على ليغانيس في الأسبوع الأول.
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