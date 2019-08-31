قيادي في “البام” يفجر المسكوت عنه: “الحزب استعمل لحصد الأخضر واليابس..وأنا خداولي كلشي وخلاو لي غير جلابتي”

هاجم القيادي الجهوي لحزب “البام” وعضو مكتبه السياسي، أحمد الإدريسي، اليوم السبت، بطنجة، قيادات حزبه، معتبرا أن حزب الأصالة والمعاصرة كان يسيره شخصان أو ثلاثة، في إشارة إلى إلياس العماري وحكيم بنشماش.

وكشف الإدريسي، خلال اللقاء التواصلي الذي عقدته اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب بجهة الشمال، أن هناك من استعمل شعار “الجرار” في حصد الأخضر واليابس، وهو ما أوضحه بعبارة “أنا خداولي كلشي خلاولي غير جلابتي” في إشارة إلى أنه مصدر التمويل الرئيسي للحزب داخل جهة طنجة تطوان الحسيمة لأنشطة الحزب وللحملات الإنتخابية.

وشهد محيط قاعة أحمد بوكماخ حضور المئات من أعضاء الحزب في حافلات نقل وفرتها الأمانات الإقليمية المؤيدة لتيار المستقبل الذي تقوده أسماء بارزة في “البام”، على رأسها أحمد خشيشن وعبد اللطيف وهبي.