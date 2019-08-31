الإنذار في غلاف قطاع غزة: بلاغ كاذب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفى الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، وجود حادث أمني في بلدات إسرائيليّة محاذية لقطاع غزّة.

وفي وقت سابق هذا المساء، تلقى سكان في هذه البلدات رسائل على هواتفهم تطالبهم بملازمة منازلهم "خشية من حادث أمني".

وجاء في نصّ الرسالة القصيرة "بعد إنذار بعمليّة تفجيرية بمسيّرات، يجب الدخول فورًا إلى مكان آمن، حتى رسالة أخرى".

ولم يعرف بعد مصدر هذه الرسائل، إن كانت أرسلت بالخطأ من قبل الجيش الإسرائيلي، أو إن كانت إحدى الفصائل الفلسطينيّة قد أرسلتها.