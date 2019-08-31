دالية الكرمل: مصرع شاب في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب، مساء اليوم، السبت، مصرعه، إثر حادث طرق ذاتي لدراجته النارية في دالية الكرمل.

والضحية هو فادي رضوان ناطور (27 عامًا).

وكان الشاب أصيب بجراح بالغة الخطورة، نقل على إثرها لتلقي العلاج في مشفى رمبام، حيث أعلن عن وفاته.