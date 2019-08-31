السيسي يصل الكويت في زيارة رسمية تستغرق يومين

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، إلى دولة الكويت، في زيارة رسمية تستغرق يومين، هي الثالثة منذ توليه الرئاسة عام 2014.

وكان في استقبال السيسي بمطار الكويت الدولي أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح وكبار رجال الدولة بالكويت، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأوضحت الوكالة أن الرئيس السيسي وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيناقشان خلال الزيارة العديد من الملفات، وسيعقدان جلسة مباحثات مشتركة.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، قال إن السيسي وأمير الكويت سيعقدان مباحثات قمة ثنائية وموسعة، كما سيشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات في المجالين الاقتصادي والتنموي.





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وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن جدول أعمال السيسي يتضمن لقاء مع عدد من كبار المسؤولين الرسميين الكويتيين.

وكان سفير مصر لدى الكويت طارق القوني قال، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه سيتم توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة بين مصر والكويت، خلال زيارة الرئيس المصري إلى الكويت، والتي بدأت اليوم وتستغرق يومين.

وأوضح القوني أن جولة المباحثات بين السيسي وأمير الكويت ستتناول أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





وشدد سفير مصر لدى الكويت على أن الزيارة تعكس الخصوصية التي تحظى بها العلاقات المصرية - الكويتية، وتلاحم الشعبين والبلدين على مدار العقود الماضية، خاصة في مواجهة الأزمات والتحديات التي واجهتهما في السنوات الأخيرة.

وتأتي زيارة السيسي إلى الكويت في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين البلدين تنامياً ملحوظاً في مختلف المجالات؛ وهي الثالثة منذ توليه الرئاسة عام 2014، حيث كانت الزيارة الأولى للرئيس السيسي إلى الكويت في الخامس من يناير/كانون الثاني 2015، بينما كانت زيارته الثانية في السابع من مايو/أيار 2017.