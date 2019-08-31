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أبرز 10 صور حول العالم في أسبوع

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

العين الإخبارية

السبت 2019/8/31 10:03 م بتوقيت أبوظبي

مليشيا الحوثي تتخلص من مواد غذائية رغم معاناة اليمنيين من الجوع

شهد الأسبوع الماضي عددا من الأحداث البارزة في مختلف أرجاء العالم، تنوعت ما بين احتجاجات سياسية، ومهرجانات سنوية، وقمة عالمية، وبطولة لذوي الإعاقة. 

"العين الإخبارية" اختارت 10 صور لأبرز الأحداث خلال الأسبوع

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في أثناء الاحتفال باليوم الوطني للمتطوعين طالب الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بسحب تصريحات اعتبرها مسيئة، بعد يوم واحد من إعلان رفض البرازيل حزمة مساعدات بقيمة 20 مليون دولار لمكافحة حرائق الأمازون، التي أعلن عنها ماكرون خلال قمة قادة مجموعة الدول السبع.

pic11.jpg في مدينة بونول الإسبانية شارك مئات في المهرجان السنوي المعروف باسم "لا توماتينا" ويعد المهرجان السنوي الشهير أكبر مهرجان لنزال بالطعام في العالم.

pic11.jpg مباراة كرة القدم لمتحدي الإعاقة الفلسطينيين، ضمن بطولة محلية لمبتوري الأطراف بمدينة غزة في 27 أغسطس 2019.

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الباندا "هوان هوان" الصينية المقيمة فى بيوفال زو، في "سانت إيجنان سور شير" بوسط فرنسا تأقلمت وطفلتها المولودة على التعايش مع البيئة المحيطة، وكانت الباندا البالغة من العمر 9 أعوام وشريكها يوان تسي وصلا للحديقة في يناير 2012.

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اثنان من النازحين السوريين على دراجة نارية من محافظة إدلب شمالي سوريا.

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المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار يتسلم جائزة الأسد الذهبي بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، تكريما لمسيرته السينمائية الحافلة.

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مليشيا الحوثي تتخلص من مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي بالعاصمة اليمنية صنعاء، بينما يعاني الكثير من سكان البلد الفقير من سوء التغذية.

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نشر زوجان أمريكان آخر صورة شخصية متاحة لهما أمام نصب تذكاري نصفي عملاق لعدد من الرؤساء الأمريكيين السابقين في ويليامزبرغ بولاية فرجينيا. 

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راهبة كاثوليكية خلال الصلاة في قبر الأم تيريزا للاحتفال بعيد ميلادها الـ 109 في كلكتا بالهند 

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المتظاهرون يقومون بمسيرة من كوون تونغ إلى خليج كولون في هونغ كونغ في 24 أغسطس 2019، تنديداً بمشروع قانون تسليم معارضين سياسيين مطلوبين إلى الصين.

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