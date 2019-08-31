الكباشي لـ"العين الإخبارية": لا استبعادات من قائمة "الحرية والتغيير"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد عضو المجلس السيادي الفريق شمس الدين الكباشي، السبت، أن قائمة قوى الحرية والتغيير من أجل تشكيل الحكومة حازت الموافقة الأمنية، في وقت علمت "العين الإخبارية" من مصادرها أن قوى الحرية والتغيير ستحدث تغييراً محدوداً في القائمة.

وكشف الكباشي لـ"العين الإخبارية" عن التوافق مع قوى الحرية والتغيير على قائمة الوزراء، مؤكداً أن القائمة تجاوزت الفحص الأمني ولم يتم استبعاد أي من الأسماء.



وأشار الكباشي إلى إلغاء المجالس واستبدالها بوزارات مثلما نصت وثيقة الإعلان الدستوري، لافتاً إلى أن الوزارات قد تبلغ 20 وربما أقل.

يشار إلى أن مصادر مطلعة كشفت لـ"العين الإخبارية" عن إلغاء رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك للمجالس إلى جانب وزارة السياحة والآثار.

وتفيد متابعات "العين الإخبارية" بأن حمدوك يناقش مسألة ضعف تمثيل النساء، ويشدد على ضرورة التمثيل العادل للنساء والأقاليم.