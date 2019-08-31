الان تتابع عاجل .. قتلى و جرحى في تحطم طائرة في النرويج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 55 دقيقة - 8:32 م, 31 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 ولم يعرف السبب للآن الخليج 365-متابعات قالت هيئة الإنقاذ بالنرويج إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص لقوا حتفهم كما فًقد شخص وأصيب آخر إثر تحطم طائرة هليكوبتر مدنية في شمال النرويج اليوم السبت.

وأضافت إن الطائرة كانت تقل خمسة ركاب بالإضافة إلى الطيار وتابعة لشركة هيلترانس النرويجية وتحطمت شمال غرب ألتا في نحو الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.

ولم يعرف سبب تحطم الطائرة حتى الآن .

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