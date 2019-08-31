الان تتابع الآلاف في شوارع بريطانيا ضد “قرار جونسون”.. والشرطة تبدأ عملية فض التظاهرات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت الشرطة البريطانية عملية فض تظاهرات الاحتجاج على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان. خرجت مظاهرات في أنحاء بريطانيا السبت ضد قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان قبل أسابيع فقط من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتدفق الآلاف إلى شوارع نحو 30 مدينة بريطانية من بينها لندن ومانشستر وليفربول وليدز ويورك وكامبريدج ونوتينغهام وبرمنغهام وأوكسفورد وبلفاست.

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