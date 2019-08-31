حساب المواطن يوضح آلية تسجيل مكافأة تحفيظ القرآن ضمن البرنامج 

Advertisements

السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

كشف برنامج حساب المواطن اليوم السبت، حقيقة تسجيل مكافأة تحفيظ القرآن ضمن الدخل في البرنامج.



وجاء ذلك ردًا على سؤال مواطنة بشأن تسجيل مكافأة تحفيظ القرآن ضمن الدخل في برنامج حساب المواطن، علمًا بأن المكافأة لا يتم إيداعها كل شهر بل يمكن أن تتأخر لأشهر عدة.

ورد حساب المواطن قائلًا : ” بالتأكيد أنه لابد من الإفصاح عن مكافأة تحفيظ القرآن، باختيار نوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل (برنامج دعم حكومي).