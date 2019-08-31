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السبت 31 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
كشف برنامج حساب المواطن اليوم السبت، حقيقة تسجيل مكافأة تحفيظ القرآن ضمن الدخل في البرنامج.
وجاء ذلك ردًا على سؤال مواطنة بشأن تسجيل مكافأة تحفيظ القرآن ضمن الدخل في برنامج حساب المواطن، علمًا بأن المكافأة لا يتم إيداعها كل شهر بل يمكن أن تتأخر لأشهر عدة.
ورد حساب المواطن قائلًا : ” بالتأكيد أنه لابد من الإفصاح عن مكافأة تحفيظ القرآن، باختيار نوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل (برنامج دعم حكومي).
كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن يوضح آلية تسجيل مكافأة تحفيظ القرآن ضمن البرنامج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.