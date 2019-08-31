السلطات الفرنسية تكشف عن جنسية منفذ عملية طعن ليون

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السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

كشفت مصادر لقناة "بي إف إم" الفرنسية، أن منفذ عملية الطعن بمدينة ليون، من أصل أفغاني.

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ونقلت القناة عن مصادر قضائية أن "المعتدي أخبر المحققين أنه طالب لجوء من أصل أفغاني ويبلغ من العمر 19 عاما".

وتابعت أن "الطابع الإرهابي للعملية لم يتم تبيانه لحد الآن".

وقتل شخص على الأقل وجرح ستة آخرين في حادث طعن بمدينة فيلوربان الفرنسية شرق مدينة ليون شرقي البلاد.

هذا وشهدت فرنسا العديد من عمليات إطلاق النار والطعن، التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات كان آخرها بداية شهر فبراير الماضي عندما أقدم شخص على طعن اثنين من المارة في منطقة كانبيير في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه.