تطبيق نظام الدوام الكامل في جميع مدارس الحد الجنوبي

أعلن “ يحيى عطيف” المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، أن خطط الدراسة بمدارس الحد الجنوبي تخضع لعدد من الاعتبارات والأولويات والتقارير المختلفة وفي مقدمتها مصلحة الطلاب والطالبات والاهتمام برفع مستوى تحصيلهم الدراسي، ووفقا لذلك جاء توجيه وزارة التعليم بتطبيق نظام الدوام الكامل في جميع مدارس الحد الجنوبي للعام الحالي 1440 / 1441هـ وهو ماقام تعليم جازان بتطبيقه ووضع الخطط المناسبة لنجاحه بمشيئة الله.



وأشار إلى أن مدارس الحد الجنوبي بتعليم جازان تحظى بمتابعة الوزارة لخططها وبرامجها كافة عبر الزيارات الميدانية والخطابات الرسمية التي توضح الخطط المناسبة لكل مرحلة.

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