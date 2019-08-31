ليبيا.. سلاح الجو يشن غارات على إرهابيي القاعدة في غريان

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السبت 31 أغسطس 2019

غارة جوية - صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قصف سلاح الجو الليبي، صباح اليوم السبت، عناصر موالية لتنظيم القاعدة الإرهابي في مدينة غريان.

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وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش الليبي أن سلاح الجو استهدف تمركزات مليشيات قوة حماية غريان المشكّلة من شورى بنغازي الإرهابي الموالي لتنظيم القاعدة.

وأضاف المركز، في بيان، أن عملية الاستهداف طالت مجموعة من إرهابيي تنظيم القاعدة التي يقودها أبوعبيدة الزاوي –شعبان هدية- وعددا من المرتزقة التشاديين الذين جلبهم الإرهابي أسامة جويلي إلى المدينة.

وأكد المركز أن عملية الاستهداف أسفرت عن مقتل العديد من الإرهابيين، وتم التأكد من مقتل عنصرين وإصابة آخرين، إضافة إلى تدمير عدد من آلياتهم.

وكانت محاور القتال بالعاصمة طرابلس شهدت، أمس الجمعة، إلى وقت مبكر من اليوم السبت، هدوءاً حذراً، وقد أكد المركز الإعلامي أن جنود القوات المسلحة لا تزال على أهبة الاستعداد ومعنوياتهم تعانق السماء.