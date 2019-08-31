847 سلة غذائية سعودية في مديريتي حرض وحيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 847 سلة غذائية تزن 62 طنا و678 كجم في مناطق الشقفة، العوامة، الظهر، السادة المغتربين، الغرزة، الذراع القضب، الضابرة، مجبر، بني حسين، الملاصية، الحجافية، الشرافية التابعة لمديريتي حرض وحيران بمحافظة حجة، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، استفاد منها 4,000 فرد، في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

وقدم المركز أمس ثلاث سيارات إسعاف مجهزة بالمعدات الطبية إلى جمعية سبل السلام الاجتماعية التي ستقدم مهمات إسعافية في مدينة المنية الشمالية وضواحيها، وذلك ضمن مشروع «دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين السوريين» في لبنان.

وجرى التسليم في مقر سفارة المملكة ببيروت بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، والنائب اللبناني عثمان علم الدين، ورئيس جمعية سبل السلام الاجتماعية الشيخ رسلان محمد ملص، وفريق المركز وعدد من أعضاء الجمعية والمسعفين والإعلاميين.

وتوجه النائب عثمان علم الدين بجزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على هذه العطاءات الإنسانية التي يقدمونها من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، مثمنا التعاطي السعودي المباشر مع مؤسسات المجتمع المدني اللبناني والجمعيات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة لكل محتاج.