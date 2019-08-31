قنبلة روسية تخمد الحرائق عبر طائرات مسيرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف مسؤول روسي عن تطوير روسيا قنبلة تزن 250 كجم، ستستخدم لمكافحة الحرائق، طبقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء أمس.

ونقل عن المدير العام لشركة «كرونشتادت»، سيرجي بوجاتيكوف، قوله في معرض «ماكس 2019»، أن الشركة تطور القنبلة بالتعاون مع شركات روسية أخرى.

وأضاف بوجاتيكوف أنه يخطط لإلقاء القنبلة من طائرة مسيرة على مركز الحرائق، مشيرا إلى أنه توجد حاليا القنبلة التى تزن 500 كجم، وهى جاهزة للاستخدام، ولكن يجري حاليا تصميم قنبلة تزن 250 كجم لتناسب الطائرات المسيرة الخاصة.