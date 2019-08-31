أمريكا تفرض عقوبات على ناقلة النفط الإيرانية.. وبومبيو: الثقة في ظريف خطأ كبير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه «كان خطأ كبيرا الثقة» في وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

ونقلت وكالة أنباء بلومبيرج عن بومبيو قوله في تغريدات على موقع تويتر إن ظريف أكد للمملكة المتحدة أن ناقلة النفط الإيرانية التي أطلق سراحها في جبل طارق لن تتجه إلى سوريا.

وتابع بومبيو أن هناك «معلومات موثوقة» تشير إلى أن ناقلة النفط الإيرانية «اتجهت إلى ميناء طرطوس بسوريا»، وأضاف «آمل أن تغير مسارها».

وذكرت وكالة أنباء بلومبيرج عن موقع داو جونز الإخباري أن وزارة الخارجية الأمريكية تعمل على تعطيل الخطة السورية لنقل نفط الناقلة التي كان يطلق عليها في السابق «جريس - 1».

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ونقلت داو جونز عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن هويتهم قولهم إنه من المحتمل أن تكون الناقلة «التي يطلق عليها حاليا اسم أدريان داريا - 1 بصدد انتهاك شروط الإفراج عنها».

وذكر الموقع أن خطة السفينة يمكن أن تتغير إذا وجدت مشترين آخرين أو إذا ما تعثرت عملية نقل الشحنة إلى الناقلات الصغيرة لأسباب فنية، مشيرا إلى أنه في حالة تفريغ النفط من الناقلة فإنه يمكنها العودة فارغة إلى إيران بعد عبورها لقناة السويس.

وكانت أمريكا فرضت عقوبات على ناقلة النفط الإيرانية، وقالت وزارة الخزانة في بيان «يتم التعامل مع الناقلة «أدريان داريا 1» على أنها ملكية مجمدة بموجب الأمر التنفيذي 13224 الذي يستهدف الإرهابيين وأولئك الذين يقدمون دعما للإرهاب أو أعمال الإرهاب».

وتؤكد الولايات المتحدة أن ناقلة النفط التي تنقل 2.1 مليون برميل من النفط الخام الإيراني تفيد في النهاية الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس الذي تعده واشنطن منظمة إرهابية.

وقالت سيجال ماندلكير وكيلة وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية «السفن مثل أدريان داريا 1 تمكن الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس من شحن ونقل كميات كبيرة من النفط، والتي يحاولون إخفاءها ثم بيعها بشكل غير قانوني لتمويل الأنشطة الخبيثة التي يقوم بها النظام ونشر الإرهاب»، وأضافت «أي شخص يقدم الدعم إلى أدريان داريا 1 يخاطر بالتعرض لعقوبات».