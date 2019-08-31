تحديد موعد محاكمة المتهمين في أحداث 11 سبتمبر

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images خالد شيخ محمد اعتقل في باكستان عام 2003 و يتهم بالمسؤولية الكاملة عن أحداث 11 سبتمبر

حددت جهات قضائية فى الولايات المتحدة تاريخ الـ 11 من يناير/ كانون الثاني من عام 2021 موعدا لبدء جلسة محاكمة خالد شيخ محمد ، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001، وأربعة متهمين آخرين، بعد تأجيل تلك المحاكمة لأكثر من مرة.

وستتم محاكمة خالد إلى جانب 4 متهمين آخرين هم: وليد بن أوتاش ، ورمزي بن شيبه وعمار البلوشي ومصطفي الهوساوي، في محكمة عسكرية في خليج غوانتانامو في كوبا.

ويواجه المتهمون الخمسة، اتهامات تتعلق بجرائم حرب ومن بينها الإرهاب وقتل نحو 3000 شخص.

وستكون هذه أول محاكمة، تتم بعد نحو 20 عاما من الهجمات التي وقعت في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا، وفي حال إدانتهم سيواجه المتهمون أحكاما بالإعدام.

وأُلقي القبض على خالد شيخ محمد في باكستان عام 2003 ، قبل ترحيله إلى قاعدة غوانتانامو والتي تم فيها توجيه الاتهامات له لاحقا.

وولد خالد شيخ محمد في الكويت لعائلة من أصول باكستانية. © Getty Images أحداث 11 سبتمبر راح ضحيتها آلاف القتلى

و في محاولة سابقة لمحاكمته أمام محكمة عسكرية في عام 2008، قال إنه ينوى الاعتراف بالتهم الموجهة إليه وإنه يرحب بحكم الإعدام ويعتبره "استشهاد".

وفي عام 2009، كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، قد تعهدت بإغلاق معتقل غوانتانامو ونقل المحاكمة إلى نيويورك، إلا أنها تراجعت عن قرارها في عام 2011 بعد معارضة الكونغرس.

وكان قد تم توجيه اتهامات لخالد والأربعة الآخرين في يونيو/ حزيران عام 2011 ، مماثلة لتلك التي وجهت لهم خلال إدارة الرئيس جورج دابليو بوش. © Getty Images خالد شيخ محمد خضع لمحاكمة عسكرية في 2008 في معتقل غوانتانامو

Advertisements

وقال البنتاغون في وقت سابق، إن خالد محمد شيخ اعترف بمسؤوليته الكاملة عن هجمات 11 سبتمبر/ أيلول.

وكان المدعى العام في الولايات المتحدة قد زعم أن خالد تورط في أنشطة إرهابية أخرى، من بينها: تفجير نادٍ ليلي في بالي في إندونيسيا عام 2002 ، وتفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993 ، ومقتل الصحفي الأمريكي دانيال بيرل فى 2002 ، ومحاولة تفجير فاشلة لأحد الخطوط الجوية عام 2001 .

ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع لهذه المحاكمة خلال الشهر المقبل.

ويحاول محامو المتهمين الدفع بعدم استخدام الاعترافات التي أدلى بها المتهمون أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2006 . © Getty Images إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعهدت بإغلاق معتقل غوانتانامو في عام 2009 ونقل المحاكمة إلى نيويورك، إلا أن الكونغرس رفض ذلك

ويقول المحامون إن هذه الاعترافات تم انتزاعها بالقوة خلال فترة احتجاز المتهمين.

وكان خالد شيخ محمد قد قال إنه تم تعذيبه مرارا خلال فترة احتجازه في كوبا.

وأكدت وثائق تخص وكالة الاستخبارات الأمريكية أن خالد تعرض للإيحاء بالغرق ،وهي إحدى طرق التعذيب، 183 مرة.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد حقق مع جميع المتهمين في سجون تقع خارج الولايات المتحدة ومنتشرة في دول مختلفة حول العالم وتسمى " المواقع السوداء" وذلك قبل تسليمهم للجيش الأمريكي.