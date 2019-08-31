وكيل صحة جنوب سيناء: انتهاء أعمال الصيانة في مستشفى كاترين المركزي - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أكد الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة، بمحافظة جنوب سيناء، أنه جري تشكيل فرق عمل من الورش والصيانة وإدارات مكافحة العدوي وصحة البيئة وإدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الصحة للمرور على مستشفى سانت كاترين المركزي لإجراء أعمال الصيانة الشاملة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الفرق تابعت، على مدار 3 أيام متتالية المستشفى وقام كل فريق بإنهاء الأعمال الخاصة، في أعمال صيانة الكهرباء والسباكة وكذا اتخاذ اللازم نحو تطهير الخزنات والرش بالمبيدات الحشرية لمكافحة البعوض والحشرات بالمدن وقيام فريق مكافحة العدوي بمتابعة وإنهاء كافة الأعمال المتعلقة بمكافحة العدوي واتباع كافة المعايير العلمية في هذا الشأن.

وأوضح أن اللجان جرى تشكيلها بهدف رفع كفاءة المستشفى وعمل كافة الأقسام بكامل طاقتها وفق معايير الجودة لتقديم أفضل الخدمات الطبية لأهالي مدينة كاترين.