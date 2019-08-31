محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير كورنيش بحيرة قارون - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اليوم السبت، أعمال تدبيش وتطوير وتجميل كورنيش بحيرة قارون، بحضور المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس.

كما تفقد المحافظ أعمال التجميل صيانة ودهان الأعمدة الكهربائية وتركيب كشافات جديدة، وزيادة عدد المقاعد الثابتة ودهان المقاعد القائمة وعمل تندات لجلوس الزوار، ودهان البلدورات والأسوار.

وأكد المحافظ علي ضرورة مراعاة الشكل الجمالي والبيئي في أعمال التطوير، كما شدد على نظافة الأرصفة عقب الانتهاء من أعمال الطلاء.

Advertisements

وقال رئيس مركز ومدينة سنورس، إن أعمال التدبيش وتطوير كورنيش بحيرة قارون، تشمل البناء وتمهيد جوانب الطريق ومعالجة الحفر ورفع المطبات العشوائية، وتطوير الشاطئ بالتنسيق بين مجلس مدينة سنورس ومسئولي الثروة السمكية، واستكمال "الأنترلوك" الناقص بالأرصفة.

وأشار رئيس مدينة سنورس، أن المحافظ تفقد أيضًا أعمال التطوير على طريق "القاهرة – الفيوم" ومدخل طريق البحيرة السياحي، حيث يجري تطوير ميدان الشعار بمدخل بحيرة قارون السياحي، وأكد المحافظ على معاودة طلاء مجسم الشعار والصيانة الدورية للنافورة القائمة بالميدان مع متابعة ري الأشجار، والاهتمام بالمجسمات الجمالية الموجودة بالميدان.

كما تفقد اللواء عصام سعد أعمال تطوير كوبري عزبة عبد العظيم على مصرف البطس بقرية بني عتمان، وأكد على الدقة في تنفيذ الأعمال والتنسيق بين مجلس المدينة ومسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي لدهان ونظافة وصيانة خطوط مياه الشرب المارة بمحازاة الكوبري حفاظاً على الشكل الجمالي.