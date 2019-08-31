مصر عضوًا في مدرسـة علوم الفضاء الدولية بجامعة طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد قاسم:

وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اتفاقية تعاون مع الدكتور شيباساكي مدير مركز علوم الفضاء وتحليل البيانات بجامعه طوكيو، تنضم بموجبه مصر رسميا لمدرسـة علوم الفضاء الدولية، والتي تم إنشاؤها بواسطة جامعة طوكيو؛ لتصبح مصر عضوا رسميا بها.

وأشارت وزارة التعليم العالي، في بيان اليوم السبت، إلى أن ذلك التوقيع جاء خلال ختام زيارة الوزير لليابان للمشاركة في فعاليات مؤتمر طوكيو السابع للتنمية الإفريقية (التيكاد)، موضحة أن جامعة طوكيو من أعرق جامعات اليابان، والمصنفة رقم 1 على مستوى الجامعات اليابانية، ورقم 23 على مستوى العالم طبقًا لتصنيف QS.

وأوضحت أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون الثنائي بين الطرفين (اليابان وأفريقيا) من خلال مصر ممثلة في وزارة التعليم العالي، وستمكن تلك الاتفاقية مصر من استضافة أساتذة وخبراء يابانيين لتدريب علماء الفضاء المصريين والأفارقة بوكالة الفضاء الأفريقية، والتي وقع الاختيار على مصر لاستضافتها، وإيفاد علماء وباحثين مصريين وأفارقة إلى اليابان للحصول على دورات تدريبية في مجال علوم الفضاء والأقمار الصناعية.

وأضافت الوزارة أن الاتفاقية تضم بنودا خاصة بتطوير الأقمار الصناعية صغيرة الحجم مما يمكن الباحثين في هيئة الاستشعار عن البعد المصرية على مستوى الاستفادة من المشروعات البحثية المشتركة بالجامعة، و تشمل البحث والتصنيع، حيث تم الاتفاق مع جامعة طوكيو ومركز علوم الفضاء على تطوير الأقمار لتستخدم في تطبيقات فعلية توجه للقضايا التي تهم مصر والقارة الإفريقية في العديد من المجالات منها: ( الزراعة، التنمية، أنظمة المرور الذكية).