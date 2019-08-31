مقتل 35 مُسلحًا من طالبان في عملية أمنية شمالي أفغانستان

لقي 35 مُسلحًا من حركة طالبان مصرعهم اليوم السبت في اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية في مدينة قندوز شمالي البلاد.

وذكرت مديرية الأمن الوطني والمخابرات الأفغانية - في بيان أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية - أن القوات الأفغانية بالتعاون مع قوات مديرية الأمن

وحّدا الجهود لصد هجوم لطالبان في مدينة قندوز.وأضاف البيان أن قوات الأمن نفذت عمليات مداهمة في عدد من أحياء المدينة، مما أسفر عن مقتل 35 من مُسلحي طالبان، من بينهم قائد الوحدة الحمراء التابعة للحركة المُسلحة، ويُدعى "كامل"، مشيرًا إلى أن القوات الأفغانية كانت تستهدف عناصر طالبان بحذر في هذ المدينة وضواحيها.يُذكر أن مسؤولين أفغانا أعلنوا ـ في وقت سابق - أن مسلحي حركة طالبان هاجموا مدينة قندوز، عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم شمال شرق البلاد، صباح اليوم السبت، واستولوا على العديد من المنشآت ومنطقة بالمدينة.