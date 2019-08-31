الارشيف / اخبار العالم

مقتل 35 مُسلحًا من طالبان في عملية أمنية شمالي أفغانستان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

لقي 35 مُسلحًا من حركة طالبان مصرعهم اليوم السبت في اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية في مدينة قندوز شمالي البلاد.

وذكرت مديرية الأمن الوطني والمخابرات الأفغانية - في بيان أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية - أن القوات الأفغانية بالتعاون مع قوات مديرية الأمن

وحّدا الجهود لصد هجوم لطالبان في مدينة قندوز.
وأضاف البيان أن قوات الأمن نفذت عمليات مداهمة في عدد من أحياء المدينة، مما أسفر عن مقتل 35 من مُسلحي طالبان، من بينهم قائد الوحدة الحمراء التابعة للحركة المُسلحة، ويُدعى "كامل"، مشيرًا إلى أن القوات الأفغانية كانت تستهدف عناصر طالبان بحذر في هذ المدينة وضواحيها.
يُذكر أن مسؤولين أفغانا أعلنوا ـ في وقت سابق - أن مسلحي حركة طالبان هاجموا مدينة قندوز، عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم شمال شرق البلاد، صباح اليوم السبت، واستولوا على العديد من المنشآت ومنطقة بالمدينة.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 35 مُسلحًا من طالبان في عملية أمنية شمالي أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا