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مقتل 16 مُسلحًا من طالبان في عملية جوية شرقي أفغانستان

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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 16 مُسلحًا من طالبان على الأقل في إقليم بدخشان شرقي أفغانستان.

 

وذكر بيان أصدرته الوزارة أوردته وكالة أنباء

"خامة-برس" الأفغانية اليوم السبت، أن القوات الأمنية شنت غارة جوية لها في أحد أحياء الإقليم الشرقي، ما أسفر عن مقتل 16 من مُسلحي طالبان، وتدمير مدرعة تابعة للحركة المُسلحة.


ومن جانبها، لم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، والتي من بينها حركة طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.

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