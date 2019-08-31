محمد بن سلمان.. أب لأربعة أطفال غير فكر السعودية

ولد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مثل هذا اليوم، الموافق 31 أغسطس 1985، في مدينة الرياض في السعودية، وهو الابن السادس للملك سلمان بن عبد العزيز ووالدته الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين العجمي.

ويعد الأمير محمد، أصغر ولي عهد في تاريخ المملكة، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء فضلًا عن كونه وزيرًا للدفاع، كما يرأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وكذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.

وتزوج الأمير من ابنة عمه الأميرة

سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود، ولولي العهد السعودي من زوجته سارة، أربعة أولاد هم سلمان، ومشهور، وفهدة، ونورة.

ولا تظهر الأميرة سارة في أية صور أو فيديوهات، وكما قال ولي العهد فإن ذلك "بناء على رغبتها الشخصية"، وكان للأميرة سارة ظهورًا نادرًا مطلع العام، إذ شاركت في فعالية "ليالي المشراق" الثقافية والتي احتضنها مركز الملك عبد العزيز في الرياض.

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وتلقى الأمير الشاب تعليمه العام في مدارس العاصمة، الرياض، وكان من ضمن العشرة الأوائل على مستوى المملكة في الثانوية العامة، وخلال فترة تعليمه تلقى العديد من الدورات والبرامج المتخصصة، كما حصل على بكالوريوس القانون من جامعة الملك سعود، وحاز على الترتيب الثاني على دفعته من كلية القانون والعلوم السياسية.

وأسس محمد بن سلمان عددًا من الشركات التجارية، قبل البدء في ممارسة مهامه في الخدمة العامة في المملكة العربية السعودية وبعد تخرجه من الجامعة.

وأطلق بن سلمان، خطة رؤية السعودية 2030، وهي خطة ما بعد النفط، التي تهدف لجعل الاقتصاد السعودي يرتكز على الاستثمار، وعدم اعتماده على النفط دخلًا أساسيًا ووحيدًا.