الجيش الوطني الليبي يقصف تمركزات لميليشيات إرهابية جنوب غربي طرابلس

أعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة لقوات الجيش الوطني الليبي أن سلاح الجو استهدف صباح اليوم السبت، تمركزات لميليشيات إرهابية جنوب غربي طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في مؤتمر صحفي إن ضربات السلاح الجو أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر الميلشيات الإرهابية إلى جانب تدمير عدد من الآليات.

في غضون ذلك، حققت قوات الجيش الليبي تقدماً في محور عين زارة بضواحي طرابلس، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة مع الميليشيات. وأكد مصدر عسكري ليبي لـ"الاتحاد" اندلاع اشتباكات عنيفة بين الميليشيات وقوات الجيش أمس، وذلك في إطار التقدمات التي تقوم بها قوات الجيش للدخول لقلب طرابلس.

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إلى ذلك، قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي إن سلاح الجو الليبي نفذ غارات على محوري وادي الربيع وعين زارة، وذلك في ظل الاشتباكات العنيفة التي تخوضها الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي في عين زارة.

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