كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناقلة النفط الإيرانية تزيل الوجهة التركية من مسارها وأصبحت بلا وجهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أظهرت بيانات موقع تتبع السفن "Refinitiv" يوم السبت، أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا–1" لم تعد متجهة إلى ميناء إسكندرون التركي، وأنها أصبحت بلا وجهة محددة.
وقد أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة الماضي، "أدريان داريا–1" المفرج عنها في جبل طارق، في القائمة السوداء، بدعوى نقلها النفط الخام لصالح "الحرس الثوري" الإيراني.
وأكدت في بيان أصدرته أمس الجمعة أن "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" هو المستفيد النهائي من نقل السفينة 2.1 مليون برميل من النفط الخام، مضيفة أنها أدرجت الناقلة على القائمة السوداء لـ"الممتلكات المجمدة" بموجب أمر تنفيذي موجه ضد "الإرهابيين ومن يدعم الإرهاب"، كما فرضت عقوبات أيضا على قبطان السفينة أخيليش كومار.
ووفقاً لـ "RT" ينص القرار على تجميد جميع الأصول والمصالح في الأصول لأهداف العقوبات الجديدة في الولايات المتحدة أو تحت سيطرة مواطنين أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة بذلك.
ويحظر القرار على مواطني الولايات المتحدة وفي أراضيها أي تعاملات مع تلك الأصول والمصالح تحت طائلة العقوبة.
وقال نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر، إن سفنا كـ"أدريان داريا-1" تمكّن "فيلق القدس" من نقل كميات هائلة من النفط، وأن الجانب الإيراني "يحاول التستر على ذلك وبيع النفط بصورة غير قانونية لتمويل الأنشطة الخبيثة ونشر الإرهاب".
وأشار إلى أن أي طرف سيقدم المساعدة للناقلة، سيواجه خطر التعرض للعقوبات الأمريكية، مضيفا: "السبيل للتخفيف هو عدم السماح لـ"فيلق القدس" بالاستفادة من مبيعات النفط غير القانونية".
عقوبات الولايات المتحدة على ناقلة النفط الإيرانية
وقالت وزارة الخزانة في بيان، إن الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على أدريان داريا وقبطانها "لنقل 2.1 مليون برميل من النفط الخام الإيراني لفائدة فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني في نهاية المطاف".
في وقت سابق، كرر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دعوة واشنطن إلى اتخاذ تدابير عقابية ضد أي شخص سيساعد الناقلة الإيرانية.
الافراج عن ادريان داريا
في يوليو، احتجزت سلطات جبل طارق، المدعومة من مشاة البحرية البريطانية، ناقلة النفط العملاقة أدريان داريا، التي كانت تُعرف سابقًا باسم جريس 1، بالقرب من مضيق جبل طارق للاشتباه في نقلها النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
ورفضت طهران المزاعم وانتقدت الاعتقال باعتباره عملاً من أعمال القرصنة "يشكل سابقة خطيرة".
وقد تم الإفراج عن الناقلة في 19 أغسطس بعد أن تلقى جبل طارق تأكيدات من إيران بأن السفينة لن تسلم شحنتها إلى سوريا. قال جليل إسلامي، نائب رئيس الموانئ والمنظمة البحرية الإيرانية، في ذلك الوقت إن السفينة جريس 1 ستتوجه إلى البحر الأبيض المتوسط تحت اسم جديد أدريانا داريا.
أعلنت الولايات المتحدة عزمها على الاستيلاء على الناقلة، مدعية أنها انتهكت العقوبات المفروضة على سوريا وأصدرت أمرًا في 16 أغسطس - وهو طلب رفضته سلطات جبل طارق.
حدثت التطورات على خلفية التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران التي تخوض صراعا منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، المعروف أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.