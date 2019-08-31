مقتل 10 أشخاص في انفجار شمال أفغانستان

لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم فيما أصيب عدد آخر بجروح إثر وقوع انفجار، اليوم السبت، استهدف تجمعا لقوات الأمن الأفغانية في مدينة "قندوز" الواقعة شمالى البلاد.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن قائد شرطة قندوز منذور ستانيكزاى أصيب جراء الانفجار الذي أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية مسئوليتها عنه حيث قالت إنه تفجير انتحارى.

وعلى مدار العامين الماضيين، تمكنت المجموعة المتمردة من الاستيلاء على أجزاء كبيرة من المناطق المحيطة بالمدينة قبل طردها بعد أيام من القتال مع القوات الأفغانية والغارات الجوية التي شنتها القوات الأمريكية.

كما جاء القتال في قندوز، المدينة الشمالية الاستراتيجية التي اقتربت طالبان من أسرها مرتين في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي نمت فيه التوقعات بأن مفاوضي الولايات المتحدة وحركة طالبان في الدوحة كانوا على وشك التوصل إلى اتفاق يشتمل على جدول زمني لانسحاب الآلاف من القوات الامريكية.

ومن المتوقع أن يصل زلماي خليل زاد، الدبلوماسي الأمريكي المولود في أفغانستان والذي يترأس المحادثات مع واشنطن، إلى كابول في الأيام المقبلة لتحديد شروط التسوية للرئيس الأفغاني قبل اجتماعاته مع شركاء الناتو.

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ولن ينهي اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في حد ذاته القتال في أفغانستان، لكنه سيفتح الطريق لإجراء محادثات بين طالبان والحكومة في كابول للتوصل إلى اتفاق سلام أوسع.

كما قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الجمعة الماضي أن الولايات المتحدة أجرت مفاوضات جيدة مع طالبان لكنها لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع الجماعة الإسلامية حول انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقالت مصادر في طالبان إن تصريح ترامب بأن الولايات المتحدة ستستمر في الحفاظ على قوة في أفغانستان حتى بعد التوصل إلى اتفاق أمر غير مقبول بالنسبة إليهم لأنهم يطالبون بانسحاب كامل للقوات الأجنبية من البلاد.

كما يوجد الآن حوالي 20 ألف جندي أجنبي، معظمهم أمريكيون، في أفغانستان كجزء من مهمة الناتو بقيادة الولايات المتحدة لتدريب ومساعدة وتقديم المشورة للقوات الأفغانية. تقوم بعض القوات الأمريكية بعمليات لمكافحة الإرهاب.

وعلى الرغم من محادثات السلام، لم يهدأ القتال بين طالبان والقوات الأفغانية، التي تدعمها القوات الجوية الأمريكية.

كما اعلن الجيش الاميركي مقتل جندي اميركي في العمليات القتالية في افغانستان يوم الخميس الماضي وهو الثالث الذي يقتل في الايام الثمانية الماضية.