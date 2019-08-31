كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا وبولندا تريدان استمرار العقوبات على روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يجري زيلينسكي، الذي يرافقه بعض أعضاء حكومته الجديدة، مع بولندا محادثات سياسية ويحضر أيضًا الاحتفالات التي تقام يوم الأحد بمناسبة مرور 80 عامًا على بدء الحرب العالمية الثانية.
بعد محادثات مع الرئيس البولندي أندريه دودا، قال زيلينسكي إنهما اتفقا على الخطوات التي ينبغي اتخاذها لوضع حد للحرب في شرق أوكرانيا وإعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا.
وقال دودا إنه أكد لزيلينسكي دعمه فيما يتعلق "بسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية". يضع الصراع في شرق أوكرانيا القوات الحكومية ضد الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا.
وقال دودا إنه يجب إعادة شبه جزيرة القرم وكذلك المناطق في شرق أوكرانيا " تحت السيطرة الكاملة لأوكرانيا" وتابع قائلا "نعتقد أن سياسة العقوبات (ضد روسيا) يجب أن تستمر".
في يوم الأحد، سيشارك دودا وزيلينسكي ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس وعشرات من قادة العالم في احتفالات وارسو بمناسبة الذكرى الثمانين لبدء الحرب العالمية الثانية - غزو القوات الألمانية النازية لبولندا في 1 سبتمبر 1939.
و في وقت سابق من اليوم السبت، استقبل الرئيس البولندي أندريه دودا نظيره الأوكراني زيلينسكي فولوديمير في حفل أقيم أمام القصر الرئاسي برفقة بعض أعضاء حكومته الجديدة قبل المحادثات.
وقال مساعد السياسة الخارجية في دودا، كرزيستوف شتشيرسكي، إن المحادثات ستشمل علاقات كييف مع الاتحاد الأوروبي والغرب وخططها لحل النزاع في شرق أوكرانيا مع القوات الحكومية ضد الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا.
و قد كشفت تقارير إعلامية عن أن بولندا والولايات المتحدة وأوكرانيا بصدد توقيع اتفاقية ثلاثية في وارسو حول تأمين إمدادات الغاز.
تتمحور الاتفاقية حول توفير البنية التحتية اللازمة في أوكرانيا وبولندا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وحول سبل التعاون في مجال إصلاح سوق الغاز الأوكرانية.
وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد بحث مع وزير الطاقة الأمريكي سبل استيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة عبر محطة للغاز في بولندا. وفي وقت سابق وافقت بولندا على بيع الغاز الطبيعي المسال، الذي تشتريه من الولايات المتحدة، إلى أوكرانيا.
كما أعربت بولندا عن استعدادها لمد خط غاز بقيمة ملياري دولار من بولندا إلى أوكرانيا بهدف ربط منظومة الغاز البولندية بشبكة الغاز في أوكرانيا.
بعد تعيينه من قبل البرلمان الأوكراني رئيسا للوزراء، يصبح المحامي والإصلاحي أوليكسي هونتشاروك، البالغ من العمر 35 عاما فقط، أصغر رئيس للحكومة في تاريخ أوكرانيا، خلفا لسلفه فلولوديمير هرويسمان.