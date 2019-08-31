بعد شهرين من الاختفاء… لص طنجة الذي تخلى عن مبالغ مالية بالشارع العام في قبضة الأمن-فيديو

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، اليوم السبت، من توقيف شخص يشتبه في ارتكابه لعملية السرقة التي استهدفت محلا لبيع العقاقير في شهر يوليوز المنصرم، والتي تخلى فيها المشتبه فيه عن المبالغ المالية المسروقة بالشارع العام بعدما تعذر عليه إتمام تنفيذ العملية.

وبحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فإن المشتبه فيه، يبلغ من العمر 32 عاما، تم توقيفه بإرشاد من حارسين ليليين بعد الاشتباه في تورطه في ارتكاب عمليات سرقة، حيث تم العثور بحوزته على أدوات حديدية يشتبه في استخدامها في كسر الأقفال بغرض ارتكاب السرقة الموصوفة.

وأضاف البلاغ ذاته، أن المشتبه فيه، من ذوي السوابق القضائية في الجرائم الماسة بالممتلكات، وسبق أن تم ترحيله من إسبانيا بعدما قضى عقوبته السجنية بتهمة السرقة.

ووفق البلاغ نفسه فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات وعمليات التفتيش متواصلة لحجز أية منقولات أو أموال متحصلة من هذه الأفعال .